FED yetkilisinden faiz indirimi için olumlu mesajlar: Elimiz güçleniyor

ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, bankanın faiz indirimindeki 'yumuşak iniş' senaryosunu değerlendirmedi. Cook, FED'in en son tercih edeceği enflasyonun yüzde 2 hedefi karşısında yüzde 2,6 olduğunu, işsizlik hedefinin de yüzde 4,1 olduğunu söyledi.

Cook, "Temel tahminim, işsizlikte daha fazla artış olmaksızın enflasyonun zaman içinde hedefe doğru ilerlemeye devam edeceği yönünde" dedi.

Cook, yumuşak inişlerin ekonomi tarihinde nadir görülmesine rağmen işsizlik oranında henüz önemli bir artış olmadan enflasyondaki hızlı düşüşün iyiye işaret olduğunu kaydetti.

FED yetkilisi, FED'in para politikasını gevşetmeye başlama kararında doğru zamanlamayı almasına prim verdiğini belirterek "ABD'de şu ana kadar gördüklerim yumuşak inişle tutarlı görünüyor. Enflasyon zirveden önemli ölçüde düştü ve işgücü piyasası yavaş yavaş soğudu ancak güçlü kalmayı sürdürüyor" dedi.

Fed'in sonraki toplantısı 30-31 Temmuz'da yapılacak. Yatırımcılar faiz indirimlerinin eylül ayındaki toplantıdan hemen sonra başlamasını bekliyor.