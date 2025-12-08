Fed'de kritik toplantı: Piyasalar indirim bekliyor

Nomura, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki politika toplantısında faiz indirimi yapacağını öngördü.

Nomura, yumuşak sinyaller nedeniyle merkez bankasının faizleri sabit tutacağına dair önceki beklentilerini tersine çeviren küresel emsallerine katıldı.

Aralık indirimi bahisleri güçlendi

Nomura'nın beklentisinde değişiklik, New York Fed Başkanı ve FOMC Başkan Yardımcısı John Williams ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly dahil olmak üzere Fed yetkililerinin yumuşak açıklamalarının ardından geldi. Bu açıklamalar Aralık indirimine yönelik bahisleri güçlendirdi.

Nomura stratejistleri 5 Aralık tarihli bir notta, "Fed merkezcilerinin ek bir 'risk yönetimi indirimi'ni haklı çıkarması için yeterli yumuşak sinyal oldu" dedi.

Ancak Nomura, "Aralık kararının hala yakın bir çağrı olduğunu" belirterek üst düzey aracı kurumlardan benzer bir görüşü yansıttı. "Faiz indirimi kararına karşı dört sert muhalefet bekliyoruz. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Miran'dan 50 baz puanlık bir indirim lehine yumuşak bir muhalefet bekliyoruz" dedi

Borçlanma maliyetlerinin düşme beklentisi

J.P. Morgan ve Morgan Stanley dahil küresel aracı kurumlar, politika toplantısı öncesinde son zamanlarda çağrılarını tersine çevirdi. Artık merkez bankasının önceki sabit tutma tahminlerinin aksine borçlanma maliyetlerini düşürmesini bekliyorlar.

2026 yılında Nomura, Fed'in yeni bir Fed başkanı altında Haziran ve Eylül aylarında 25'er baz puan faiz indirimi yapmasını beklemeye devam ediyor.

Morgan Stanley ve J.P. Morgan, bankanın Ocak ayında tekrar borçlanma maliyetlerini düşürmesini bekliyor.