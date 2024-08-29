FED'den eylül ayında faiz indirimi gelir mi? FED yöneticisinden 'temkinli duruş'

ABD Merkez Bankası (FED) yüksek enflasyonu dizginlemek için yüksek faiz politikasını uzun süredir devam ettirirken, piyasalar eylül ayında indirimlerin başlaması beklentisine girdi. FED, faiz indiriminde enflasyon, işsizlik ve istihdam gibi ekonominin temel göstergelerine bakıyor.

FED, Mart 2022'de faiz artırımı sürecine başlarken, Temmuz 2023'e kadar kademeli artış yaptı. Ancak bu tarihten sonra ise faiz oranını yüzde 5,5 seviyesinde sabit tuttu.

FED yetkililerinden Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, eylül ayında beklenen faiz indirimi öncesi temkinli duruşunu sürdürürken, faiz indirimi için "Zamanı gelmiş olabilir" dedi. Bostic, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini destekleyecek ek veriler beklediğini söyledi.

'Tekrar yükseltme zorunda kalmayalım'

FED yöneticisi, enflasyonun beklediğinden daha hızlı düşmesi ve işsizlik oranının daha hızlı artmasının ardından faiz indirimleri için öngörülen takvimin öne çekildiğini yineledi.

Bostic, şunları kaydetti: “Faizleri düşürdükten sonra tekrar yükseltmek zorunda kalacağımız bir duruma düşmek istemiyorum. Dolayısıyla, eğer bir tarafta hata yapacaksam, bu sadece iniş çıkış yaşamadığımızdan emin olmak için daha uzun süre beklemek olacaktır."

FED, bir sonraki faiz toplantısını 17-18 Eylül'de yapacak.