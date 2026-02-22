Fed’den tarifeler yorumu: Tarifeler sürerse ekonomik görünüm değişmez

St. Louis Fed Başkanı Musalem, alternatif tarife düzenlemeleri halinde Fed projeksiyonlarında büyük bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Alberto Musalem, Trump yönetiminin küresel tarifeleri farklı yasal mekanizmalarla büyük ölçüde koruması durumunda ekonomik projeksiyonlarında önemli bir revizyona gitmeyeceğini belirtti.

Fox Business’a verdiği röportajda konuşan Musalem, “Eğer bire bir bir ikame söz konusu olursa, ileriye dönük görünümümü çok değiştirmem” ifadelerini kullandı. Musalem ayrıca, tarifeler nedeniyle şirketlerin geri ödeme alıp almayacağı ve bu tutarların boyutunun da netleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aynı gün ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump’ın acil durum yasasını kullanarak uygulamaya koyduğu “karşılıklı” küresel tarifeleri 6’ya karşı 3 oyla iptal etti. Mahkeme kararında, başkanın yetkisini aştığına hükmedildi. Beyaz Saray ise söz konusu tarifelerin kısa sürede farklı yasal araçlarla yeniden devreye alınacağını açıkladı.

Faiz indirimi değerlendirmesi

Faiz indirimlerine ilişkin soruya yanıt veren Musalem, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gösterge faizinin şu anda nötr seviyede ya da bu seviyenin altında olduğunu ifade etti.