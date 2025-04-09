Fed'den temkinli mesaj: Politikada yavaş ve dikkatli adımların zamanı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, mevcut ekonomik güç göz önüne alındığında faiz politikasında aceleci değil, temkinli adımlar atılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük tarifelerine de değinen Daly, bu tür ticaret önlemlerinin enflasyon üzerinde geçici de olsa yukarı yönlü baskı yaratabileceğini belirterek, bu konuda “bir miktar endişeli” olduğunu dile getirdi. Daly, mevcut koşullar göz önüne alındığında, “büyüme iyi, para politikası uygun bir seviyede ve bu nedenle yavaş ve dikkatli ilerlemek için zamanımız var” dedi.

"Gerçekten önemli olan, kısa vadeli gelişmelerden çok, alınacak kararların uzun vadeli etkilerini değerlendirmek" diyen Daly, işletmelerin karşılaştıkları belirsizliklerle başa çıkma konusunda deneyimli olduklarını ve genel olarak iyimser kaldıklarını ifade etti.