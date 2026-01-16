Fed’den Wall Street’e dev likidite desteği: 420 milyar dolar aktarıldı

ABD Merkez Bankası, nakit sıkıntısı yaşayan bankalar için tasarlanan ve kamuoyunda fazla bilinmeyen bir finansman programı aracılığıyla son aylarda Wall Street’e yaklaşık yarım trilyon dolarlık kaynak sağladı.

7 yılda 420 milyar dolar

Araştırmacı haber sitesi The Lever’e göre, Federal Rezerv’in bölgesel şubesi olan New York Fed, 31 Aralık 2025’ten bu yana bankacılık sektörüne yaklaşık 97 milyar dolar aktardı. Böylece son yedi ayda Wall Street’e sağlanan toplam likidite 420 milyar doları aştı.

2008 krizindeki kurtarma paketine yakın büyüklük

Para enjeksiyonları 30 Haziran’da 11 milyar dolarlık transferle başladı, Ekim ayında hızlandı ve 31 Ekim’de yapılan 50 milyar dolarlık tek seferlik işlemle zirveye ulaştı. Bu tutar, 2008 küresel finans krizinde bankaları kurtarmak için ayrılan kaynağa neredeyse eşit seviyede bulunuyor.

Süreçte Fed, bankaların programdan daha fazla yararlanmasını teşvik ederken, repo işlemleri için belirlenen 500 milyar dolarlık üst sınırı da kaldırdı. Böylece bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçları için Fed’den borçlanmasında herhangi bir limit kalmadı.

Yetkililer, işlemlerin piyasanın sorunsuz işlemesini ve faiz oranlarının kontrolünü destekleyen rutin finansman operasyonları olduğunu savunurken, bazı uzmanlar artan kredi kullanımının bankacılık sistemindeki nakit baskısına işaret edebileceğini belirtiyor. Ancak fonları hangi bankaların kullandığı bilgisi, itibar gerekçesiyle iki yıl boyunca gizli tutuluyor.