Fed’den yapay zekâ uyarısı: İstihdamı da enflasyonu da değiştirebilir

Fed Başkan Yardımcısı Jefferson, yapay zekânın iş gücü, üretkenlik ve enflasyon üzerindeki etkilerinin para politikasını da dönüştürebileceğini söyledi.

Jefferson, ChatGPT gibi üretken yapay zekânın araçlarının küresel kullanıcı sayısının bir yıl içinde 500 milyondan 800 milyona çıktığını hatırlatarak, ABD’de çalışanların yapay zekâ kullanım oranının Aralık 2024’te yüzde 30,1 iken bu yılın haziran-temmuz döneminde yüzde 45,9’a yükseldiğini açıkladı. Çalışanların üçte birinin bu araçları günlük olarak kullandığını belirtti.

Stanford Üniversitesi’nin bir araştırmasına atıfta bulunan Jefferson, müşteri hizmetleri temsilcilerinin verimliliğinin yapay zekâ desteğiyle ortalama yüzde 14 arttığını aktardı. Yapay zekânın bazı iş kollarında istihdam kaybına yol açabileceğini, ancak yeni mesleki alanlar yaratacağına da dikkat çekti.

Üretkenlik artışının büyümeyi destekleyebileceğini, bunun da fiyat baskılarını azaltma potansiyeli taşıdığını söyleyen Jefferson, öte yandan veri merkezleri, enerji tüketimi ve nitelikli iş gücü talebi gibi alanlarda maliyet artışlarının enflasyona yansıyabileceği uyarısında bulundu.