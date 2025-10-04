Federal tesisler için 200 Ulusal Muhafız görevlendirildi
ABD’nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde federal tesislerin ve personelin korunması amacıyla yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırıldı.
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), Portland’da federal mülk ve personeli korumak amacıyla 3. Tabur, 116. Süvari Filosu ve 821. Birlik Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 200 Ulusal Muhafızın görevlendirildiğini açıkladı.
Birliklerin operasyonel etkinliği artıracağı ve lojistik hazırlık açısından kritik öneme sahip oldukları belirtildi.
Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "gerekli" gördüğü askeri koruma faaliyetleri kapsamında görev yapacak olan birlikler, Trump yönetiminin son dönemde protestolar ve güvenlik gerekçesiyle Demokratların yönettiği kentlere asker gönderme politikası doğrultusunda konuşlandırıldı.