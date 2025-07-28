FedEx CEO'su başkanlığında ABD-Çin görüşmesi

Amerikalı büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir heyet, bu hafta Çin'e giderek Çinli yetkililerle temaslarda bulunacak. ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) tarafından organize edilen ziyaret, 27–30 Temmuz tarihleri arasında İsveç'te süren ABD-Çin ticaret görüşmeleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Görüşmeler kapsamında Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in ABD'li yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklara göre, heyete USCBC Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda FedEx CEO'su Rajesh Subramaniam liderlik edecek. Boeing gibi büyük Amerikan şirketlerinden yöneticilerin de heyette yer alması bekleniyor. Ancak detaylar netleşmiş değil. Boeing, söz konusu ziyaret hakkında yorum yapmazken, yöneltilen soruları USCBC'ye yönlendirdi.

Liderlerin görüşmesi öncesi hazırlık niteliği taşıyor

Ziyaretin ABD hükümeti tarafından değil, tamamen özel sektör inisiyatifiyle düzenlendiği belirtiliyor. Bu temasların, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sonbaharda Güney Kore'de düzenlenecek APEC Zirvesi sırasında bir araya gelme ihtimali öncesinde, hazırlık niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Çin'in, daha yüksek gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalmamak adına ABD ile kalıcı bir ticaret anlaşmasına 12 Ağustos'a kadar varması gerekiyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, daha kapsamlı müzakereler yapılabilmesi ve gerginliğin tırmanmaması için bu sürenin 90 gün uzatılacağı ve böylece liderler düzeyindeki görüşmeler için uygun zemin hazırlanacağı bilgisini paylaştı.