Fed'in eski Başkanı Paul Volcker hayatını kaybetti

09 Aralık 2019

ABD Başkanları Jimmy Carter ve Ronald Reagan döneminde Fed Başkanı olarak görev yapan, Volcker Kuralı'nı ilk kez gündeme getiren Paul Volcker 92 yaşında hayatını kaybetti.

1979 - 1987 yılları arasında görev yapan Volcker % 22'lere varan yüksek enflasyonla mücadele eden politikalar uygulamıştı. 1979 yılında ABD'de enflasyon çift hanelere yükselmiş, Volcker Başkanlığı'ndaki Fed, gösterge faiz oranını bir ayda yüzde 4 arttırarak yüzde 15,5’e yükseltmişti.

Büyük Resesyondan yıllar sonra Volcker tarafından gündeme gelen ve kendi ismini alan 'Volcker Kuralı' bankaların kendi paralarıyla işlem yapmasını yasaklıyor ve hedge fonlar gibi riskli araçlara yapabilecekleri yatırımlara da sınırlama getiriyordu.

Volcker 2009 yılında o dönem ABD Başkanı olan Barack Obama'nın Finansal Danışmanı olarak görev yapmıştı.