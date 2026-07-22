Fenomen isme komşularından dava şoku: Siteden atmak için para topladılar

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki sosyal fenomeni Bethany Michel, babasından miras kalan eve taşınınca, site yönetimi ve komşularıyla büyük bir hukuki krizin fitilini ateşledi.

Michel'in iddiasına göre site yönetimi, kendisini evden çıkarmak için hukuki süreç başlatmaya hazırlanırken masrafları karşılamak için 155 bin dolarlık (7 milyon 318 bin TL) özel bir aidat oluşturdu.

Sorunun nedeni yaş sınırı

Yaşanan tartışmanın temelinde ise sitenin kuralları bulunuyor. Michel'in miras aldığı ev, sadece 55 yaş ve üzerindeki kişilerin yaşayabildiği Freedom at Arbor Mill adlı yerleşimde bulunuyor. Site yönetmeliğine göre her evde en az bir kişinin 55 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Michel ise henüz 28 yaşında olduğu için yönetim, evin sahibi olsa bile burada yaşama hakkının bulunmadığını savunuyor.

"Kendi dava masrafımı ben ödüyorum"

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, site yönetiminin aldığı kararın sabit gelirle yaşayan yaşlı komşularını da zor durumda bırakacağını söyledi.

Genç kadın, kendisinden de 1.000 dolarlık ek ödeme istenmesini eleştirerek, "Beni dava etmeleri için kendi cebimden para ödemek zorunda kalıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'debir evi miras almak, o evde otomatik olarak oturma hakkı kazandırmıyor. Hukukçular, Michel'in en güçlü seçeneğinin site yönetiminden özel bir istisna talep etmek olduğunu belirtiyor. Ancak bu talep kabul edilmezse, açılacak davada kazanma ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.