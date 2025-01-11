Fenomenleri buluşturan en büyük zirve Dubai'de başladı

Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Milyar Takipçi Zirvesi' Dubai'de başladı.

Dubai Emirliği'ndeki Dünya Finans Merkezi, Jumairah BAE Kuleleri ve Dubai Gelecek Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, 13 Ocak Pazartesi gününe dek devam edecek. İçerik endüstrisi ekonomisini şekillendirme alanında dünyada ilk olma özelliği taşıyan organizasyon, aynı zamanda şimdiye kadar düzenlenenler arasında en büyüğü olarak kabul ediliyor.

15 binden fazla içerik üreticisi ve 420 konuşmacının bir araya geldiği etkinlikte, küresel ve büyük sosyal medya şirketleri ile platformları için 300'den fazla canlı özel oturum düzenlenmesi planlanıyor.