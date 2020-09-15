Fiat Chrysler ve PSA birleşme koşullarını değiştirdi

15 Eylül 2020

Peugeot model araba üreticisi PSA ve Fiat Chrysler (FCA) planladıkları birleşmenin koşullarını nakit varlıklarını korumak için yeniden yapılandırıp salgın sırasında başlattıkları maliyet kesintisi seviyesini artırdılar.

Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük araba üreticisi olacak iki şirket yaptıkları ortak açıklamada FCA'nın hissedarlarına bu yıl imzalanan mutabakatın koşullarına göre ödenecek olan 5.5 milyar euro özel nakit kar payını 2.9 milyar euroya düşüreceğini belirtti.

Citroen ve Opel araçları da üreten Fransa merkezli PSA ise buna karşılık olarak birleşme tamamlanana kadar parça üreticisi Faurecia'da sahip olduğu yüzde 46'lık hissenin devrini erteleyecek ve hisse devri yeni oluşacak grubun tüm hissedarlarını kapsayacak.

Faurecia'nın piyasa değeri yaklaşık 5.9 milyar euro.

İki şirketten yapılan açıklamada, "Değişiklikler ilk birleşme anlaşmasının dengesini koruyor." denildi ve Stellantis'in anlaşmaya varıldığı üzere PSA ve FCA hissedarları arasında yüzde 50-yüzde 50 bölüşüleceği belirtildi.

Bir kaynağın açıklamasına göre bu değişikliklerin amacı, COVID-19 krizi sonrasında iki şirketin bilançosunu sağlamlaştırmak ve birleşmenin en kısa sürede sonuçlandığından emin olmak.

Fiat ve PSA birleşmesinden Stellantis doğacak

Kaynak: Reuters