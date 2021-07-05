Fidyeciler 70 milyon dolarlık bitcoin istedi

Amerika'da büyük şirketleri hedef alan ve sistemlerini 'hack ederek' şirket bilgilerini ele geçiren fidye çetesi, bu kez de çaldıklarını geri vermek için para istedi.

Hindustan Times’ın haberine göre, 26 Haziran’da Florida merkezli bilişim firması Kaseya'ya siber saldırı düzenlediğini doğrulayan "REvil" adlı fidye yazılım çetesi, çaldığı bilgileri geri vermek için 70 milyon dolar değerinde fidye istedi.

Çete, Happy Blog adlı web sitesinde fidye talebini yayımlayarak, talebi kabul edilirse "bir saatten az bir süre içerisinde şirketlerin verilerine yeniden erişebileceğini" duyurdu.

10'dan fazla ülke siber saldırılardan etkilendi

Slovakya merkezli bilişim güvenlik şirketi ESET'in güvenlik araştırmaları raporuna göre, 10’dan fazla ülkenin siber saldırıdan etkilendiği açıklandı.

Siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya'yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı "REvil" adlı fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Kaseya da yaptığı açıklamada, "olası bir saldırının" araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrı yapmıştı.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelemek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.