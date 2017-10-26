Filipinler ile Rusya askeri iş birliği anlaşması imzaladı

26 Ekim 2017

Filipinler ve Rusya, askeri teknik iş birliğini öngören anlaşma imzaladı.

Filipinler Haber Ajansına göre, 4. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Savunma Bakanları Toplantısı (ADMM) sırasında imzalanan anlaşma, araştırma, üretim desteği, ortak tatbikatlar için uzman değişimi ve eğitimi konularında askeri ve teknik iş birliğini içeriyor.

Anlaşma, Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ile Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından imzalandı.

Rosoboronexport adlı Rus şirketinden savunma malzemeleri alınması için de anlaşma imzalayan Lorenzana, basına yaptığı açıklamada, insani ve afet yardımı ekipmanları arayışında olduklarını, bu anlaşmayla da afet müdahalelerinde kullanılacak hafif silahlar, araçlar ve özel ekipmanlar satın aldıklarını belirtti.

Rus hükümetinin, Filipinler'e hibe ettiği 5 bin kalaşnikof, bir milyon cephane, 5 bin çelik başlık ile 20 askeri kamyon geçen hafta ülkeye ulaşmıştı.

Duterte'den AB'ye "cehennemin dibine gidin" tepkisi

Bu arada Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında sadece öldürülenlere dair istatistikleri paylaştıkları için Avrupa Birliği'ne (AB) sert tepki gösterdi.

Duterte, Malacanang'da yaptığı konuşmada, eski Senatör Edgardo Angara'yı AB'ye büyükelçi olarak atadığını, AB'nin Angara'nın yaptığı açıklamaları dinlememesi durumunda "cehenneme gidebileceğini" söyledi.

Duterte'nin geçen yıl haziranda göreve gelmesinden bu yana ülkede yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle itham ediyor.

Kaynak: AA