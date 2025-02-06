Filipinler'de uçak düştü: Ölenler var!

Filipinler'de Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak düştü.

Kazada uçakta bulunan dört kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uçaktaki üç kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam edildiği kaydedildi. Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.