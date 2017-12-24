Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 200'e ulaştı

24 Aralık 2017

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısının 200'e ulaştığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'ndan 153, Zamboanga'dan 47 olmak üzere toplam 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis yetkilileri, kayıp 72 kişinin arandığını kaydetti.

Tayfunun Vietnam'a doğru ilerlediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıplarıyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade ederek, BM'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, 20 milyon dolar hasar oluşmuştu.

Filipinler'de her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Yangında 37 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan ülkedeki Davao kentinde bir alışveriş merkezinde cumartesi sabahı çıkan yangında 37 kişinin öldüğü belirtildi.

Kentin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan NCCC Davao Alışveriş Merkezi'nin üçüncü katında patlak veren yangın kısa sürede binanın büyük bölümüne yayıldı.

Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte, içeride kalan 37 kişinin canlı kalmaları olasılığının 'sıfır' olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA