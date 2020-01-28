ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi mümkün değil." diye konuştu.

Trump, ABD'nin 'Orta Doğu Planı'nı açıkladı Trump, ABD'nin 'Orta Doğu Planı'nı açıkladı

 

Dışişleri: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuşturDışişleri: ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap