Filistin Gazeteciler Sendikası açıkladı! İsrail, 2025’te 15 gazeteciyi öldürdü

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail’in 2025 yılı başından bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sendikaya bağlı "Özgürlükler Komitesi" tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri yılın ilk aylarından itibaren kayda geçirildi. Raporda, 15 gazetecinin öldürüldüğü, 11 gazetecinin yaralandığı, 17 gazeteci yakınının saldırılarda yaşamını yitirdiği ve 12 gazetecinin evinin bombalandığı belirtildi.

Ayrıca 15 gazetecinin evlerinden ya da görev başında gözaltına alındığı, bazılarının halen tutuklu bulunduğu, bazılarının ise birkaç saat veya gün sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Raporda, 49 gazetecinin ölümle tehdit edildiği, 16 olayda gazetecilik ekipmanlarına el konulduğu ya da ekipmanların kasıtlı olarak tahrip edildiği bilgisi de yer aldı.

Öte yandan, göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği, 13 gazetecinin ise sahada çalışma yasağı ile karşılaştığı kaydedildi. Sendika ayrıca, sözlü saldırılar, tehditler, medya içeriklerinin silinmesi, para cezaları ve mahkeme kararları dahil olmak üzere toplam 343 ihlal ve suç vakasını belgelendiğini bildirdi.

Toplam 212 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre ise, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrasında şu ana kadar 212 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılar sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 168 binden fazla Filistinlinin öldüğü veya yaralandığı belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında bugüne kadar 958’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 7 bin Filistinlinin yaralandığı ve 16 bin 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.