Filistin: Gvir'in sinagog inşa etme çağrısı çok tehlikeli! Aksa bizim kırmızı çizgimiz...

Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanların olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, Ben-Gvir’in çağrısını kınayarak, bunun 'tüm bölgeyi yakacak bir din savaşına çekme girişimi olan çok tehlikeli bir çağrı' olduğunu vurguladı.

Ebu Rudeyne, ABD başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Mescid-i Aksa’daki tarihi ve dini yapıyı değiştirmeyi hedefleyen İsrail’i durdurmasını isteyerek, ABD’nin siyasi, askeri ve mali desteğinin fanatik Yahudileri, Filistin halkına, topraklarına ve mukaddesatına saldırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki 'soykırım savaşına' dikkat çeken Ebu Rudeyne, ABD’nin bunun sorumlusu olduğunu ifade etti.

Hamas’tan sert uyarı!

Hamas da Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya sinagog inşa etme çağrısının çok tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa’yı koruma çağrısında bulundu. Hareketten yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü 'soykırım savaşı' ile Batı Şeria’daki saldırıların ve Kudüs ile Mescid-i Aksa’da uygulamaya çalıştığı projelerinin 'ateşe benzin dökmek' olduğuna dikkati çekilerek, Filistin halkının mukaddesatını korumak için direnişini sürdüreceği kaydedildi.

Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistinlilere 'hareket geçme' çağırısı yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Mescid-i Aksa’ya ilişkin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemi vurgulandı.