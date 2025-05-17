Filistin lideri Mahmud Abbas’tan Hamas’a silahları bırakma çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’deki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Abbas, Hamas’a Gazze Şeridi’ndeki kontrolü bırakması ve tüm grupların silahlarını Filistin yönetimine teslim etmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de “soykırım” yaptığını vurgulayan Abbas, bu saldırılar karşısında birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

“Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planının finansmanı ve hayata geçirilmesi için Kahire'de uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunuyoruz” diyen Abbas, çözüm için bölgesel ve küresel dayanışmanın şart olduğuna dikkat çekti.

Abbas, konuşmasında “tek sistem, tek hukuk ve tek ordu” çağrısı yaparak, tüm Filistin topraklarında güçlü ve merkezi bir yönetim hedeflediklerini ifade etti.

Filistin meselesinin varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Abbas, “Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki yerleşimler bir sömürgeleştirme projesidir” dedi.

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Abbas, İsrail’in işgal ve yerleşim politikalarının bu süreci baltalamaya yönelik olduğunu söyledi.

Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Abbas ayrıca, Batı Şeria ve Kudüs’teki reform programlarına destek çağrısı yaparak, önümüzdeki yıl gerekli koşullar sağlandığında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi.

Bağdat’taki zirvede İsrail’in Filistin’deki saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye’deki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turunun hemen ardından düzenlenirken, Trump’ın Gazze konusunda açık bir ateşkes çağrısı yapmaması dikkat çekmişti.

Trump’ın ziyareti sırasında İsrail ordusu Gazze’ye yönelik saldırılarını artırmış, üç gün içinde 400’den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, cuma gecesi başlattığı “Gideon Arabaları” isimli operasyonla Gazze’deki saldırılarını kalıcı işgal planıyla genişleteceğini duyurmuştu.