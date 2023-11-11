Filistin sağlık bakanı: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek oksijen yetersizliğinden öldü

Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vurmaya başlamış, daha sonra da askerler ve tanklar bölgeye girerek kara harekatına başlamıştı.

İsrail savaş uçakları her gün neredeyse 24 saat boyunca Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor. İsrailli yetkililer Hamas hedeflerini vurduklarını söylerken, bölgedeki kaynaklar okul ve hastanelerin de hedef alındığını gördüklerini belirtiyor.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, bugünkü açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğunu kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanı da ilerleyen dakikalarda "Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.