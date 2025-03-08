Filistin yanlısı protestolar Columbia Üniversitesi'ne 400 milyon dolara mal oldu

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları gerekçe göstererek, kuruma ayrılan 400 milyon dolarlık federal fonun "derhal" kesildiğini açıkladı.

Trump'ın tartışmalı kararının ardından açıklama yapan Columbia Üniversitesi yönetimi, fon kesintisinin eğitim faaliyetleri ve öğrenci destek programlarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, hükümetin kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

"Üniversitelerde antisemitizme sıfır tolerans"

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, "yasadışı protestolara" müsamaha gösteren eğitim kurumlarının federal fonlardan yararlanamayacağını söylemiş ve Columbia Üniversitesi'ne yönelik bir inceleme başlatılacağını duyurmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Columbia Üniversitesi yönetiminin "Yahudi öğrencilere yönelik süregelen tacizlere karşı etkili bir şekilde harekete geçmemesi" nedeniyle fonun geri çekildiği belirtildi. Bakanlık, kararın Trump yönetiminin "üniversitelerde antisemitizme sıfır tolerans" politikası doğrultusunda alındığını vurguladı.