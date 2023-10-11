Filistin'den İsrail'e 'fosfor ve misket bombası' suçlaması

Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardıman şiddetle kınandı.

'Fosfor ve misket bombası kullanıldı'

İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor." ifadeleri yer aldı.

Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

'Barbarca suçlar işliyor'

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı yapılan saldırıların da kınandığı açıklamada, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" iddiasıyla bazı ülkelerden aldığı desteklerle barbarca suçlar işlediği ve Filistin davasını tasfiye etme yönündeki planını hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in bölgede barış yerine savaş kültürünü dayatmaya çalıştığını savunan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in aynı zamanda bu savaşı, Filistin halkının varlığını inkar etme yönünde kullandığını öne sürdü.

İsrail'in Filistin halkına karşı insanlık suçu düzeyine varan saldırılarına karşı uluslararası tarafların kayıtsız kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.