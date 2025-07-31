Filistin'i tanıyan ülkeler her geçen gün artıyor! Peki hangi ülkeler Filistin Devleti'ni tanıyor?
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda yaşanan insani felaket, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 149'u Filistin devletini mevcutta tanırken yıllarca karşı çıkan batılı ülkeler de İsrail zulmünün durması için tek tek Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Özellikle Fransa ve İngiltere ilk adımı atması diğer batılı ülkelere de yol göstermiş oldu. Eğer insani felaket son bulmazsa Kanada da Eylül ayında Filistin'i tanıyacağını açıkladı. Peki Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?
Orta Doğu’daki çatışmalar, özellikle Gazze Şeridi'nde yoğunlaşmış durumda. İsrail’in hava ve kara saldırılarında BM raporlarına göre en az 35 bin sivil hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Elektrik, su ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığı bölgelerde sağlık altyapısı da çökmüş durumda. Milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.
Bu trajik gelişmeler, dünya genelinde siyasi tutumları da etkiledi. Halihazırda BM’ye üye 193 ülkenin 149’u Filistin’i resmen zaten tanırken, İngiltere, Fransa, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Malta, Filistin’i yakın zamanda tanıyacaklarını duyurması İsrail cephesinde şok etkisi yarattı. Zulmün devam etmesi sonucu Filistin'i tanıyan ülkelerin daha da artması bekleniyor. Peki mevcut durumda Filistin'i tanıyan BM üyesi ülkeler hangisi?
İşte Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler
Afganistan
Angola
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Bangladeş
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Birleşik Arap Emirlikleri
Bolivya
Bosna-Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei Darüsselam
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Butan
Cezayir
Cibuti
Çin
Çad
Çekya
Dominika
Dominik Cumhuriyeti
Doğu Timor
Ekvador
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Ermenistan
Esvatini
Etiyopya
Fildişi Sahili
Filipinler
Gambiya
Gabon
Gana
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Guatemala
Guyana
Gürcistan
Güney Afrika
Güney Sudan
Haiti
Hindistan
Honduras
Irak
İran
İrlanda
İspanya
İsveç
İzlanda
Jamaika
Katar
Kazakistan
Kenya
GKRY (Kıbrıs Cumhuriyeti)
Kolombiya
Komorlar
Kongo Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kosta Rika
Kuveyt
Küba
Kırgızistan
Kuzey Kore
Laos
Lesotho
Liberya
Libya
Lübnan
Madagaskar
Malavi
Maldivler
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Moğolistan
Moritanya
Mauritius
Mozambik
Namibya
Nepal
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Orta Afrika Cumhuriyeti
Özbekistan
Pakistan
Papua Yeni Gine
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
Rusya Federasyonu
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
São Tomé ve Príncipe
Senegal
Seyşeller
Sierra Leone
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Somali
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suudi Arabistan
Suriye
Tacikistan
Tanzanya
Tayland
Togo
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Vanuatu
Vatikan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambiya
Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyleyen batılı ülkeler
Fransa
İngiltere
Kanada
Avustralya
Malta