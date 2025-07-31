Orta Doğu’daki çatışmalar, özellikle Gazze Şeridi'nde yoğunlaşmış durumda. İsrail’in hava ve kara saldırılarında BM raporlarına göre en az 35 bin sivil hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Elektrik, su ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığı bölgelerde sağlık altyapısı da çökmüş durumda. Milyonlarca kişi ise açlıkla mücadele ediyor.

Bu trajik gelişmeler, dünya genelinde siyasi tutumları da etkiledi. Halihazırda BM’ye üye 193 ülkenin 149’u Filistin’i resmen zaten tanırken, İngiltere, Fransa, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Malta, Filistin’i yakın zamanda tanıyacaklarını duyurması İsrail cephesinde şok etkisi yarattı. Zulmün devam etmesi sonucu Filistin'i tanıyan ülkelerin daha da artması bekleniyor. Peki mevcut durumda Filistin'i tanıyan BM üyesi ülkeler hangisi?

İşte Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler

Afganistan

Angola

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Arnavutluk

Azerbaycan

Bahamalar

Bahreyn

Bangladeş

Barbados

Belarus

Belize

Benin

Birleşik Arap Emirlikleri

Bolivya

Bosna-Hersek

Botsvana

Brezilya

Brunei Darüsselam

Bulgaristan

Burkina Faso

Burundi

Butan

Cezayir

Cibuti

Çin

Çad

Çekya

Dominika

Dominik Cumhuriyeti

Doğu Timor

Ekvador

Ekvator Ginesi

El Salvador

Endonezya

Ermenistan

Esvatini

Etiyopya

Fildişi Sahili

Filipinler

Gambiya

Gabon

Gana

Gine

Gine-Bissau

Grenada

Guatemala

Guyana

Gürcistan

Güney Afrika

Güney Sudan

Haiti

Hindistan

Honduras

Irak

İran

İrlanda

İspanya

İsveç

İzlanda

Jamaika

Katar

Kazakistan

Kenya

GKRY (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Kolombiya

Komorlar

Kongo Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kosta Rika

Kuveyt

Küba

Kırgızistan

Kuzey Kore

Laos

Lesotho

Liberya

Libya

Lübnan

Madagaskar

Malavi

Maldivler

Malezya

Mali

Malta

Meksika

Moğolistan

Moritanya

Mauritius

Mozambik

Namibya

Nepal

Nijer

Nijerya

Nikaragua

Norveç

Orta Afrika Cumhuriyeti

Özbekistan

Pakistan

Papua Yeni Gine

Paraguay

Peru

Polonya

Romanya

Ruanda

Rusya Federasyonu

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler

São Tomé ve Príncipe

Senegal

Seyşeller

Sierra Leone

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Somali

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Suudi Arabistan

Suriye

Tacikistan

Tanzanya

Tayland

Togo

Trinidad ve Tobago

Tunus

Türkiye

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Umman

Uruguay

Vanuatu

Vatikan

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambiya

Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyleyen batılı ülkeler

Fransa

İngiltere

Kanada

Avustralya

Malta