Financial Times: Türkiye, Rusya'ya askeri bağlantılı malların ihracatını yasakladı

FT kaynaklarına göre Ankara geçtiğimiz haftalarda gümrük sistemlerini güncelleyerek Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için kritik olduğu düşünülen 40'tan fazla ABD menşeli ürünün ihracatını durdurdu.

Yeni kısıtlamalar silahlarda kullanıldığına inanılan mikroçipler, işlemciler ve kontrol sistemleri gibi malları hedef alıyor.

Habere göre Türk bankaları da ABD'nin yaptırım tehditlerinin ardından geçtiğimiz yıl Rus kuruluşlarla olan işlemlerini azalttı. Rusya'ya ihracatla ilgili güncellenen politika siyasi hassasiyetler nedeniyle kamuoyuna duyurulmadı.