Financial Times yazarları 2023 tahminlerini açıkladı

Avrupa enerji kesintileri yaşar mı?

Evet. Havalar gerçekten soğursa, Nisan ayından önce olabilir. Doğalgaz stokları dolmuş olsa da, stokların ilkbaharda yeniden dolduırulması zor olacaktır. David Sheppard

Sunak hala İngiltere Başbakanı mı?

Eleştirilerin hedefinde çok daha fazla olsa da cevabım “Evet.” Muhafazakar Parti ikisi son iki yılda olmak üzere son 4 yılda 4 başbakan eskitti. Sunak, Boris Johnson ya da Liz Truss’a göre daha sabit bir karakter. Ancak kendi ekibi ona zarar verebilir. Miranda Green

Joe Biden yeniden başkan adayı olur mu?

Evet. Biden 2024 seçimlerinde 81, kazanırsa da yemin töreninde 82 yaşında olmuş olacak. Ancak yine de Biden, Demokratlar’ın en güçlü adayı olacaktır. Tabi bu, parti içinde yeni adayların ortaya çıkmasına da engel değil. Courtney Weaver

Donald Trump’a dava açılır mı?

Evet. Eski ABD Başkanı’na dört koldan davalar yaklaşıyor: İlk dava, 2020 seçimlerini tekrar ettirme çabalarıyla ilgili. İkincisi devlet belgelerini özel malikanesinde saklamakla ilgili. Oy sayma ekiplerine zorla “kayıp oyları bulma” talimatı vermek ve şirketlerinin vergiden kaçınması da Trump’ı bekleyen diğer iki dosya. Edward Luce

Ukrayna Savaşı’nda ateşkes olur mu?

Hayır. Uzun süreli bir ateşkes ya da barış anlaşması için gerekli koşulların 2023’te oluşacağına inanmıyorum. Mevcut durum, aslında ne Ukrayna’yı ne de Rusya’yı tatmin ediyor. Moskova ne Ukrayna’nın bağımsızlığına son verdi ne de ilhak ettiği 4 bölgede tamamen kontrolü sağladı. Toprak kaybı yaşayan Kiev de ateşkese yanaşmaz. O toprakları geri almak için silah lazım ki, Batı da bunu temin etme konusunda çok da istekli değil gibi. Rusya, halkını uzun bir savaşa hazırlarken, çatışmaların süreceğini sanıyorum. Tony Barber

Çin, Tayvan’ı işgal eder mi?

Hayır. Çin lideri Şi Cinping bir gün Tayvan’a saldırı ya da abluka kararı alabilir ancak o gün 2023’te olmayacaktır. Hele hele Tayvan’ın işgali dev bir kumar olur. Çünkü, olması halinde ABD ile savaşa girilir ve güç kaybı yaşanır. Hal böyleyken, abluka daha olası geliyor. Gideon Rachman

Fed faiz indirimi yapmaya başlar mı?

Hayır. Piyasalar, ABD Federal Fonlar oranlarının 2023’ün ilk yarısında yüzde 4.9’la pik yapmasını, daha sonra Eylül ayında yüzde 4.7’ye, Aralık’ta da yüzde 4.4’e gerilemesini öngörüyor. ABD Federal Açık Piyasa Komitesi’nin 12 üyesinden çoğu ise oranın yıl sonunda 5 ya da biraz daha üzerinde olacağına inanıyor. Ki bu gerçek çıkacak gibi… Fed Başkanı Jay Powell, Kasım 2022’de “Tarih, vaktinden erken gevşeme politikasına karşı temkinlidir” demişti. Sanırım Fed, ‘rahatlık hatası’nı tekrarlamak istemeyecektir. Martin Wolf

Çin ekonomik olarak büyür mü?

Evet. Çin'in 2022’ye vedası kasvetli oldu. Pekin'in “sıfır COVID” politikasını sonlandırması yeni ölümlere neden olacaktır. Ancak Çin, COVID’le yaşamayı öğrendiği gün, ekonomik canlanma yeniden sağlanacaktır. James Kynge

İran’da protestolar biter mi?

Hayır. İranlı yetkililer ne yaparsa yapsın, protestolar sürecektir. Andrew England

Twitter platformu “sağ kalır” mı?

Evet. Bazı kayıplar yaşanır. İlanveren temkinli davranır. Şirkete Elon Musk’a yakın bir CEO atanır. Twittercılar platformu terk etmez. Elaine Moore