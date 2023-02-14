Financial Times yazdı: Rusya, Ukrayna Savaşı’yla ‘altına koşanların ülkesi’ oldu

Tarih 24 Şubat 2022… Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı’nı başlattı… Tankların Kiev’e ilerlediğinin haberi yayılır yayılmaz, Rusya’daki tüm mali danışmanların telefonları çalmaya başladı.

Yatırımcılar aynı soruyu soruyordu: “Altın alalım mı? Kötünün en kötüsü başımıza gelse, en azından bir yerlere gömeriz…” İngiliz Financial Times gazetesine göre, bu zihniyet işte Rusya’yı işgal sonrası “altınseverlerin, altın düşkünlerinin ülkesi” yaptı. Dünya Altın Konseyi’nin geçen ay açıkladığı rapora göre, Rusların altın talebi 2022’de yüzde 400 arttı. Külçe altın ya da gram altınlara talep bir yıl öncesinden tam 5 kat fazlaydı…

FT de bu durumu “Ruslar zor zamanda dolar ve euroya dönerdi. Artık o dönem geçti” diye yorumladı. Gazeteye konuşan altın üreticisi Vitaly Nesis bakın ne diyor: “İnsanlar küçük yatırımlar yapmanın yollarını arar. Euro ve dolar artık az, altının popülaritesi fırladı. Jeopolitik istikrarsızlık sürdüğü sürece, altına olan talep önemli olacaktır.”

Tabi, Rusların altıncı olmalarının ardında Moskova’nın etkisi büyük. Savaşın başlamasından bir ay sonra, Mart 2022’de Rus Merkez Bankası yabancı para birimlerinin satışını yasakladı. Aynı gün Putin de altın külçelerinin alımındaki KDV’yi kaldırdı. Finans Bakanı Anton Silnanov da “Dolar değişken ve riskler var” diye halkı değerli metallere yatırım yapmaya teşvik etti. Yetmedi, direkt altını işaret etti: “Altına yatırım dolara karşı muhteşem bir alternatif olur.” Art arda haberleri alan Ruslar, altın almak için sıralara girdiler. Sberbank’a göre özellikle küçük altın paraları ülkede “yok satıyordu.”

Altın fiyatları da yerinde durmadı tabi. Ülkede geçtiğimiz Kasım’la Ocak ayları arasında altın fiyatı yüzde 20 artış gördü. Rusların altın ihracatı da patladı. Dünya Altın Konseyi’ne göre Rusya’nın Çin’e altın ihracatı 2022’de yüzde 63 arttı, 150 milyon doları gördü.