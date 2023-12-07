“Finansın Messi’si” Arjantin'de işbaşında

Emre ERGÜL

Dünyanın ilk liberteryen (Devletçilik yerine özgürlük ve özel sektör savunucusu) Devlet Başkanı Javier Milei, Güney Amerika ülkesi Arjantin’i boğuştuğu derin ekonomik krizden çıkarmak için kendi politikalarının tersini savunan bir ismi yeni Ekonomi Bakanı atadı. “Merkez Bankası ve bazı bakanlıkları kapatacağım” ve “Peso yerine yeni para birimimiz ABD doları olacak” gibi vaatlerle tüm dünyanın ilgisini çeken Milei, kurtarıcı olarak Luis Caputo’yu seçti.

Buenos Aires’ten sızan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Washington’u ziyaret eden Milei, yanında götürdüğü Caputo’yu ABD Hazine Bakanlığı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerine “Yeni ekonomi bakanım” diye tanıştırdı. Peki kim bu Caputo? JPMorgan ve Deutsche Bank’ta yıllarca çalışan Caputo, Wall Street ve Arjantin’in bankacılık sektörünün yakından tanıdığı bir isim.

2017-2018’de ülkenin eski finans bakanlığı ve Merkez Bankası başkanlığı görevini yürüten Caputo’nun lakabı, dünyanın en iyi futbolcusu gösterilen Arjantinli Lionel Messi’den yola çıkarak, “Finansın Messi’si.” Caputo’ya bu lakabı takan kişi ise ülkenin eski devlet başkanlarından Mauricio Macri… (Macri, Caputo’nun karşı çıkmasına rağmen, 2018'de 57 milyar dolarlık krediye onaylamıştı.

IMF yetkilileriyle yaşanan gerginlik sonrası Caputo, üç aylık merkez bankası başkanlığı görevini bırakmıştı.) İngiliz Financial Times gazetesi, ülkedeki merkez sağın önemli isimlerinden biri olan ve peso yerine ABD dolarına geçilmesine şiddetle karşı çıkan Caputo’nun ekonominin dümenine geçmesini, “Milei, dolarizasyon yerine diğer ekonomik reformlara öncelik verdi” diye yorumladı.

MB Başkanı hâlâ belirsiz

Caputo’yla ilgili resmi açıklamanın gelecek hafta yapılması beklenirken; küresel ekonomi basını Arjantin Merkez Bankası Başkanlığı’na hâlâ bir atama düşünülmediğine dikkat çekti. FT, Caputo için şu yorumu yaptı: “Piyasaya borçların artık para basılarak değil, kamu fonlarıyla ödeneceğinin sinyalini vermek için kısa vadeli araçların devlet tahvilleriyle gönüllü olarak takas edilmesinden yana olan biri…

Caputo'nun ayrıca Arjantin'in IMF'den aldığı ve bu yıl hedeflerinin neredeyse tamamını tutturamadığı 43 milyar dolarlık sorunlu kredisini de yeniden müzakere etmesi gerekecek.” 1965 doğumlu Caputo, Buenos Aires Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Arjantin Katolik Ünivrsitesi’nde ekonomi profesörü olan “Finansın Messi’si” Caputo, ekonomi çevrelerinde “piyasa hareketlerine tepki verme reflekslerine sahip bir pragmatist olarak sınıflandırılıyor.”