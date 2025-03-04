Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği mesajı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu zirvenin ardından CNN'e açıklamalarda bulundu. Avrupa'da son haftalarda bir "uyumsuzluk" yaşandığını belirten Stubb, "Londra'dan daha iyimser döndüm, bir planın taslağını görmeye başladığımızı düşünüyorum" dedi.

"Güvenlik düzenlemeleri sistemi kurulmalı"

Stubb, barış planının ilk aşamasında Ukrayna'nın askeri ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi gerektiğini, bunun yanı sıra Rusya'ya yaptırımlar yoluyla baskının artırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın öncülüğünde ve Avrupa'nın desteğiyle bir "güvenlik düzenlemeleri sistemi" kurulması gerektiğini söyledi. Stubb, bu süreç sonunda "ateşkes ve barış görüşmeleri" yapılmasının önemine değindi.

Ukrayna'nın yakın zamanda NATO üyesi olmasının zor olduğunu belirten Stubb, "Neden bunun yerine onlara de facto üyelik vermiyoruz? Müzakereler sona erdiğinde ve barış anlaşması yapıldığında, eğer Rusya bu anlaşmayı bozarsa ve Ukrayna'ya yeniden saldırırsa, Ukrayna doğrudan NATO üyesi olur" şeklinde konuştu.

"ABD konumunu korumak istiyorsa, Rusya ile yürüyemez"

Stubb, Rusya'nın dünyaya ABD'nin safında olduğunu kanıtlamaya çalıştığını savunarak, "Saldırgan olan Rusya'dır. (Rusya) Ukrayna devletini ve Ukrayna kimliğini ele geçirmeye ve yok etmeye çalıştığı bir savaş başlattı" dedi. ABD'nin rolüne de değinen Stubb, "ABD süper güç ve özgür dünyanın lideri konumunu korumak istiyorsa, Rusya ile el ele yürüyemez" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde nasıl bir etkisi olacağı sorusuna ise Stubb, "(Putin) Kremlin'de çok mutlu ve gülümsüyor olacak" şeklinde yanıt verdi.

"De facto üyelik" nedir?

'De facto üyelik' terimi, resmi olarak bir üyelik statüsü olmasa da bir ülkenin, kuruluş veya ittifakla pratikte aynı haklara sahip olduğu durumu ifade eder. Yani, bir ülke resmi olarak bir organizasyonun üyesi olmasa da, o organizasyonla benzer şekilde hareket eder, karar alma süreçlerine katılır ya da belirli avantajlardan faydalanır. Örneğin, bir ülke NATO üyesi olmasa da, NATO'nun askeri tatbikatlarına katılabilir ve ittifakla işbirliği yapabilir.