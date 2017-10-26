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Finlandiya'da tren kazası

Finlandiya'nın güneyinde tren kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Finlandiya'da tren kazası
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Finlandiya'nın güneyinde tren kazası meydana geldi.

Finlandiya basın kuruluşu FNB, başkent Helsinki'nin 85 kilometre güneybatısında Raseborg'da yaşanan kazada ilk belirmelere göre 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kazada ölü sayısının netlik kazanmadığı ancak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kurbanların asker olduğu kaydediliyor.

Finlandiya Savunma Bakanı Jussi Niinisto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "bu üzücü haberlerden duyduğu kederi" ifade etti.

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