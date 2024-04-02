Finlandiya'daki ilkokulda silahlı saldırı

Finlandiya'nın başkeni Helsinki'deki Viertola ilkokulunda silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırı sonucunda üç çocuk yaralanırken saldırıyı düzenleyen kişinin 18 yaşından küçük bir çocuk olduğu açıklandı.

Günün erken saatlerinde meydana gelen saldırının ardından Reuters'a konuşan okul müdürü Sari Laasila, yorum yapmaktan kaçınarak "Acil tehlike sona erdi" dedi.

Yaklaşık 800 öğrenci ve 90 personelin bulunduğu okula düzenlen saldırıda yaralanan üç çocuk hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.

Saldırının faili şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.