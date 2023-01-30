Finlandiya'dan NATO ve İsveç mesajı: 'Güçlü isteğimiz hala sürüyor'

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerindeki gerilim sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini İsveç'in talebinden önce onaylayabileceklerinin sinyalini vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün benzer açıklamalarda bulundu.

Helsinki'deki basın toplantısında konuşan Haavisto, "NATO'ya İsveç ile beraber katılma yönündeki güçlü isteğimiz hâlâ sürüyor" dedi.

Ankara kapıyı kapatmıştı

Türkiye, Stokholm'da düzenlenen gösterilerde Kuran'ın yakılmasının ardından İsveç ve Finlandiya ile yürütülen üyelik müzakerelerini askıya almıştı.

Haavisto, "Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesinin bir dönüm noktası olduğuna hâlâ inanıyorum ve iki ülkenin de NATO üyesi haline geleceğini umuyorum" dedi.

Haavisto, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini henüz onaylamayan son ülkeler olan Türkiye ve Macaristan'a dair ise, sürecin zamanlamasını onlar adına belirleyemeyeceklerini ifade etti.