Finlandiya'dan Ukrayna'ya 200 milyon Euro'luk destek

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Edvard Hakkanen, başkent Helsinki'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede, mutabakat zaptı imzaladı. İmza töreninde konuşan Hakkanen, Kiev yönetiminin "Rus tehdidine ilişkin görüşünü" paylaştıklarını bildirdi.

Helsinki-Kiev yönetimleri arası savunma işbirliğinin derinleştirilmesini hedefleyen mutabakat zaptı, mühimmat dahil savunma malzemeleri üretimi, istihbarat paylaşımı ve inovasyon alanlarını kapsıyor.

Savunma işbirliğinde yeni adım

Ukrayna için yaklaşık 200 milyon Euro tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayarak Kiev yönetimiyle savunma alanında daha fazla işbirliği sözü veren Finlandiya adına açıklama yapan Bakan Hakkanen, yardım paketinin topçu mühimmatını içerdiğini belirterek Ukrayna ile savunma alanında daha fazla işbirliği taahhüdünde bulundu.

Ukrayna'nın deneyimleri Avrupa'ya yarar sağlayacak

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı savunmada "kapsamlı deneyim" biriktirdiğini savunan Hakkanen, "Kendi savunmamızı geliştirirken Ukrayna'nın öğretilerini dikkatlice dinlememiz ve deneyimlerinden yararlanmamız gerektiği açık." dedi.