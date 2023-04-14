Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliğine toz içeren zarf gönderildi

Söz konusu haber, Rus RIA haber ajansında yer aldı.

Finlandiya'nın 4 Nisan'da resmi olarak NATO üyesi olmasının ardından Rusya ile ilişkileri keskin bir biçimde bozulmuştu. Rusya ile uzun kara sınırı bulunan Finlandiya, ABD önderliğindeki NATO askeri birliğinin 31. üyesi oldu.

Büyükelçiliğe bugün gönderilen üç zarf olduğu, zarflardan yalnızca birinin içinde toz bulunduğu bildirdildi.

Finlandiya dışişleri bakanlığı, "Finlandiya dışişleri bakanlığının güvenlik kuralları doğrultusunda söz konusu zarflar inceleme için Rusya'nın yetkili resmi kurumlarına teslim edilmiştir" açıklamasını yaptı.