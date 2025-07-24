'First Lady erkek doğdu' iddiası: Macron çifti harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, haklarında sosyal medyada yayılan iddiaya karşı yasal yollara başvurdu.

Çift, 72 yaşındaki First Lady Brigitte Macron’un "erkek olarak doğduğu" yönündeki iddiayı yayan ABD'li aşırı sağcı sosyal medya fenomeni Candace Owens’a karşı 23 Temmuz'da ABD'de iftira davası açtı.

Macron çiftinin avukatları, Delaware Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne sundukları şikayette Owens’ın söz konusu iddianın asılsız olduğunu bildiğini, ancak buna rağmen ısrarla iddiayı yaymaya devam ettiğini ve bu içeriklerle hem tanınırlığını artırmayı hem de maddi kazanç elde etmeyi amaçladığını, düzeltme taleplerini defalarca reddettiğini belirtti.

Milyonlarca takipçisi bulunan ve geniş bir kitleye ulaşan içeriklerin kamuoyunu etkileyebilecek şekilde ve sorumluluk bilincinden uzak bir yaklaşımla paylaşılmasını eleştiren Macron çifti, şikayet dilekçesinde 22 ayrı suçlamaya yer verdi ve "örnek teşkil edecek" bir tazminat talep etti.

24 milyondan fazla izlendi

Candace Owens, 2025 yılı başından itibaren sosyal medya platformlarında yayımladığı "Becoming Brigitte" (Brigitte Olmak) başlıklı 8 bölümlük video serisinde Brigitte Macron’un aslında erkek olarak doğduğunu ve kimlik değiştirerek kamuoyunu aldattığını öne sürmüştü.

Owens’ın içerikleri dünya genelinde 24 milyondan fazla kez izlendi. Owens’ın önceden Twitter olarak bilinen "X" platformunda 6.9 milyon, YouTube’da 4.7 milyon, Instagram’da ise 5.6 milyon takipçisi bulunuyor.

Trump’tan 'Brigitte' uyarısı iddiası

Owens yayınladığı videolardan birinde ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini telefonla aradığını öne sürdü. İddiaya göre Trump, Fransa’nın Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik müzakerelerdeki rolünü gerekçe göstererek Owens'tan Brigitte Macron hakkında konuşmamasını istedi. Trump’ın ayrıca, "O yaşlı bir kadın ve bu durumdan gerçekten etkileniyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İddialar Fransa kaynaklı

Brigitte Macron’a yönelik komplo teorilerinin kökeni Fransa’ya dayanıyor. İddialar ilk kez Emmanuel Macron’un 2017’de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.

İddia, kendisini gazeteci olarak tanıtan Natacha Rey tarafından ortaya atılmıştı.

Rey, Brigitte Macron’un gerçekte hiç var olmadığını ve onun yerine erkek kardeşi Jean-Michel Trogneux’nün cinsiyet değiştirerek bu kimliği benimsediğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddiayı yayan Natacha Rey ve medyum olduğunu iddia eden Amandine Roy, Eylül 2024'te mahkeme tarafından Brigitte Macron’a manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiş, ancak geçen 10 Temmuz'da temyiz mahkemesinin kararıyla beraat etmişti.

Brigitte Macron ve kardeşi Jean-Michel Trogneux ise karara karşı Yargıtay’a başvurmuştu.