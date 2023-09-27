Fitch, ABD'de tüketici harcamalarında bu yılın son çeyreği itibarıyla yavaşlama bekliyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, reel tüketici harcamalarının bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 1,7 arttığı, üçüncü çeyrekte ise yüzde 3 artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, iş gücü piyasasındaki soğuma, ücret artışındaki yavaşlama, fazla tasarruf kaynaklı tüketim artışındaki azalma ve Fed'in agresif sıkılaşma döngüsünün gecikmeli etkileri nedeniyle tüketici harcamalarında yılın dördüncü çeyreği itibarıyla belirgin bir yavaşlama beklendiği aktarıldı.

Reel tüketici harcamalarındaki artışın bu yılın dördüncü çeyreğinde yavaşlayarak yüzde 1,2 olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, tüketici harcamalarının gelecek yılın ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,8 ve gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 daralmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede hanehalkı borcunun 2023'ün ikinci çeyreğinde sona eren dört çeyrekte önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, bunun büyük ölçüde mortgage (konut kredisi) borcu ile kredi kartı borçlarından kaynaklandığı belirtildi.