12 yıl sonra bir ilk…Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Fitch’den yapılan açıklamada, ABD’nin notunun düşürülmesinin gelecek 3 yıl içinde beklenen mali bozulmayı, yüksek ve büyüyen genel hükûmet borç yükünü ve tekrarlanan borç limiti açmazlarıyla son dakika kararlarında kendini gösteren benzer nottaki emsallerine göre yönetişim erozyonunu yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Fitch'in ABD’nin uzun vadeli kredi notunu “AAA”dan “AA+”ya düşürdüğü, görünümü negatif izlemeden durağana çevirdiği bildirildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Fitch’in kararına kesinlikle katılmadığını belirtti. Söz konusu kararın “keyfi ve güncel olmayan verilere dayandığını” öne süren Yellen, Fitch’in kararını dayandırdığı göstergelerin birçoğunda ABD’nin kaydettiği ilerlemeye rağmen kuruluşun not değişikliğini şimdi açıkladığını bildirdi.

Yellen, “Fitch’in kararı Amerikalıların, yatırımcıların ve dünyanın dört bir yanındaki insanların halihazırda bildiklerini değiştirmiyor” ifadesini kullandı. Son birkaç yılda ABD ekonomisinin hızlı bir ekonomik toparlanma yaşadığını işaret eden Yellen, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu, enflasyon geçen yazdan bu yana önemli ölçüde düştüğünü ve ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini anımsattı.

Analist Yunus Kaya: ABD hegamonyası bitiyor mu?

Analist Yunus Kaya, Fitch’in kararıyla ilgili attığı tweette “ABD hegomanyası bitiyor mu?” diye sordu. Fitch’in ABD’ye “Sen mükemmel değilsin” dediğini belirten Kaya şöyle devam etti: “5 Ağustos 2011’de S&P, ilk kez ABD’nin notunu mükemmel not olan (AAA)’nın 1 kademe altına indirmişti. 1 Ağustos 2023’de (Yine Ağustos?) bu kez Fitch indirdi. Senin gidişat iyi değil, 3 yıl içinde daha da fena duruma düşeceksin, ben şimdiden indireyim demiş. Valla iyi cesaret! ABD kimle aynı kategoriye geldi diye bakınca Yeni Zelanda’yı görüyoruz. Ama onun farkı O, aşağıdan gelen bir ekonomi. Yani mükemmel nota ulaşma yolunda ilerliyor. Ama artık Yeni Zelanda ve ABD aynı not kategorisinde. İkisinin de üç şirketteki notu: 1 mükemmel+ 2 mükemmelden 1 kademe düşük!”

Nikkei 225 endeksi, Asya’daki düşüşte başı çekti

Asya-Pasifik piyasaları, Fitch’in kararının ardından düştü. IG piyasa analisti Tony Sycamore, bunun Asya’da daha düşük hisse senetleri ve Avustralya ve Yeni Zelanda doları gibi daha riskli para birimlerine karşı Japon yeni ve İsviçre frangı gibi para birimleri ve hazinelerin güvenli liman alımı anlamına gelen riskten kaçınma akışlarını tetikleyeceğini söyledi. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1.21 kayıpla bölgede başı çekerken, Topix de yüzde 0.53 kayıpla işlem gördü.

Güney Kore’de Kospi yüzde 0.64 ve Kosdaq da yüzde 0.72 düştü. Ülke, temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2.3 ile 25 ayın en düşük seviyesi olduğunu gördü. Bu arada, Avustralya Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını yüzde 4.1’de tutmasının ardından Avustralya’da S&P/ASX 200 yüzde 0.67 düştü. Hong Kong’un Hang Seng endeksi açılışında yüzde 0.9 kayıp yaşarken, anakara Çin piyasaları düz çizgiye yakın işlem görüyordu. Shanghai Bileşik Endeksi marjinal olarak kaydı ve Shenzhen Bileşen Endeksi marjinal olarak yükseldi.

AB borsaları iki haftanın dip seviyesine geriledi

Fitch’in beklenmedik şekilde ABD’nin kredi notunu düşürmesinin ardından küresel yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla Avrupa borsaları geriledi. Teknoloji ve otomotiv en büyük kayıp veren sektörler oldu. Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 1.1 düşerek 20 Temmuz’dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

ABD vadeli işlemleri Fitch’in gelecek üç yıl içinde beklenen mali bozulma ve hükümetin borç ödeme kabiliyetine tehdit oluşturan tekrarlayan ve hep son dakikada çözüm bulunan borç tavanı görüşmelerini gerekçe göstererek kredi notunu düşürmesinin ardından gerilerken, tahvil fiyatları yükseldi. STOXX 600 endeksi dün dünya genelinde açıklanan zayıf imalat verilerinin ekonomide yavaşlamaya yönelik endişelere neden olmasıyla yüzde 1 gerilemişti.