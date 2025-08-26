Fitch: Avrupa bankaları yeni ABD tarifelerine karşı güçlü

Fitch Ratings'in yayımladığı son rapora göre, 7 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık (BK) ile İsviçre'den yapılan ithalata yönelik güncellenmiş ABD tarifeleri, faaliyet koşullarını zorlaştırsa da Avrupa bankaları bu süreçte güçlü konumda bulunuyor.

Kuruluş, Avrupa bankalarının önemli bir bölümünün kredi notlarında, söz konusu ticaret düzenlemesinin etkilerini absorbe edebilecek yeterli 'not marjına' sahip olduğuna dikkat çekti.

Raporda, tarifelerin ekonomik büyüme beklentileri üzerinde baskı yaratabileceği, bunun da bankacılık sektöründe kârlılık ve varlık kalitesini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Ancak son yıllarda artan kârlılık, güçlü varlık kalitesi ve sağlam sermaye yapısının bankaları bu risklere karşı koruyacağı öngörülüyor.

Fitch, ABD'nin ticaret politikasının Avrupa bankaları üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı olduğunu, dolaylı etkinin ise ekonomik büyüme ve faiz oranları üzerinden kredi talebi ve varlık kalitesinde hissedilebileceğini belirtti. Özellikle yurt içi odaklı bankaların performansının, kendi ülkelerindeki ekonomik gidişata bağlı olacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca büyük Avrupa ekonomileri arasında Almanya'nın yeni tarifelerden en fazla olumsuz etkilenecek ülke olduğu kaydedildi. Ancak kamu yatırımlarındaki artışın bu etkinin bir bölümünü dengelemesi bekleniyor.