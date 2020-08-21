Fitch: Euro Bölgesi'nde para arzında artış kısa vadede enflasyonu ateşlemez

21 Ağustos 2020

Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bilançosunda son dönemde yaşanan ciddi genişlemenin büyüyen bir piyasaya yol açtığını, ancak para arzındaki bu artışın fiyatlar üzerine etkisinin cansız olacağına inandıklarını duyurdu.

"Para arzının genişletilmesi yanlıları, paranın bollaştığı durumlarda hanehalkları ve şirketlerin eriştikleri nakiti mal ve hizmet alımı için kullanacaklarını öngörürler, ancak şu anda böyle bir durum ile karşı karşıya olunmadığını görüyoruz" ifadelerini kullanan Fitch, artan ekonomik belirsizliğin hanehalkları ve şirketleri parayı elde tutmaya yönelttiğini savundu.

(Kaynak: Foreks)