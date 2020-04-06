Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu düşürdü

06 Nisan 2020

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'BB+'dan 'BB'ye çekildi.



Açıklamada, kredi notunun düşürülmesinin, hükümetin borç istikrarı için net bir yolunun bulunmamasının yanı sıra, COVİD-19 şokunun kamu maliyesi ve büyüme üzerindeki beklenen etkileri olduğu belirtildi.



Fitch, bu yıl Güney Afrika ekonomisinin yüzde 3,8 daralacağını, gelecek yıl yüzde 1,7 gibi ılımlı bir büyüme yaşayacağını tahmin etti. Kredi notunun görünümü 'Negatif' olarak devam edecek.