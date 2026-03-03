Fitch: Orta Doğu’daki çatışmanın seyri kredi notları için belirsizlik yaratıyor

Fitch Ratings, Orta Doğu’daki ülkelerin kısa süreli çatışmalara karşı mali esnekliğe sahip olduğunu ancak İran kaynaklı gelişmelerin seyrinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, özellikle enerji ihracat altyapısında yaşanabilecek kalıcı hasarın kredi notları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Fitch, son saldırıların Haziran 2025’teki gelişmelere kıyasla daha büyük etki yarattığını vurgularken, enerji ihracat altyapısında oluşabilecek kalıcı hasarın kredi notları üzerinde baskı oluşturabilecek en önemli risk kanalı olduğuna dikkat çekti.

Enerji kesintisi en kritik risk

Kuruluş, temel senaryonun yüksek belirsizlik içerdiğini belirterek, enerji ihracatında varsayılandan daha uzun süreli bir kesintinin bölgedeki ülkelerin kredi profilleri üzerinde daha ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Açıklamada, İran hükümetinin uzun vadeli yönelimi ve siyasi istikrarının yanı sıra bunun bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerinin de belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Bu unsurların kredi notları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

Çatışmanın uzaması not baskısını artırabilir

Fitch analistleri, önemli enerji altyapısına kalıcı zarar verilmesi ya da çatışmaların uzaması halinde, bölgedeki ülkelerin kredi notlarının aşağı yönlü baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluş, mevcut durumda ülkelerin mali tamponlarının ve likidite koşullarının kısa vadeli şokları karşılayabilecek düzeyde olduğunu, ancak gelişmelerin yönünün kredi görünümü açısından belirleyici olacağını vurguladı.