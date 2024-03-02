Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu AA+ olarak teyit etti

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

ABD'nin notunun ekonominin büyüklüğü, kişi başına düşen yüksek gelir ve dinamik iş ortamı gibi yapısal güçlerle desteklendiği belirtilen açıklamada, ülkenin dünyanın önde gelen rezerv para birimi olan ABD dolarını ihraç etmeden ve buna bağlı olağanüstü finansman esnekliğinden yararlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'de yönetim standartlarının ise son 20 yılda istikrarlı şekilde düştüğü, siyasi kutuplaşmanın arttığı ve bu durumun borç limiti ile hükümet kapanmaları konusunda dönemsel korkularla bütçe için ödenek sağlanması sürecini karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Bu yönetişim sorunlarının ülkenin kamu maliyesine yönelik güvenilir orta vadeli konsolidasyon planının uygulanmasını engellediği belirtilen açıklamada, kasım ayında yapılacak başkanlık ve kongre seçimlerinin sonucunun politika oluşturma, mevzuatı geçirme ve uygulama becerisi açısından önemli olacağı vurgulandı.