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Fitch: Türkiye'de bankacılık sektöründe büyüme sınırlamalarının 2025 boyunca süreceğini öngörüyoruz

Fitch Direktör Yardımcısı Ege Birol, Türkiye'de bankacılık sektöründe büyüme sınırlamalarının 2025 boyunca süreceğini öngördü. Birol, “Türkiye'de bankacılık sektörünün dinamik ve büyüyen yapısı dikkate alındığında dijital bankaların büyümeye devam edeceklerini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Türkiye katılım bankalarına ilişkin hazırladığı rapor sonrasında Smart Content'ten Onur Kuzu'nun sorularını yanıtlayan Birol, şu mesajları verdi:

*Türkiye'de 2023 sonunda yüzde 8,7 olan katılım bankalarının pazar payı 2024 sonunda regülasyon sınırlamaları etkisiyle yüzde 8,1'e indi

*Büyüme sınırlamaları devam ettiği sürece Türkiye'de katılım bankalarının payında ciddi artış öngörmüyoruz

*Türkiye'de bankacılık sektöründe büyüme sınırlamalarının 2025 boyunca süreceğini öngörüyoruz

*Dijital olanlar da dahil yeni katılım bankalarını da dikkate alarak makroihtiyati tedbirlerin ortadan kalkmasıyla katılım bankalarının paylarının orta vadede artması bekleniyor 

Dijital bankaların büyümeye devam edecek

*Türkiye'de bankacılık sektörünün dinamik ve büyüyen yapısı dikkate alındığında dijital bankaların büyümeye devam edeceklerini öngörüyoruz 

*Son 2 yılda lisans alan dijital banka sayısında artış dikkat çekiyor

*Kısa vade içinde faaliyete başlaması beklenen dijital bankalar olduğunu da biliyoruz

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