Fitch: Yeni tarifeler 2025'te önemli bir aşağı yönlü risk oluşturabilir

ABD ekonomik araştırma başkanı Olu Sonola, "ABD tüketicisi 2024'ü güçlü bir şekilde tamamlarken, yaklaşan tarifeler daha yüksek enflasyonu ve özellikle dayanıklı mallarda tüketici harcamalarındaki büyümede yavaşlamayı tetikleyebilir" dedi.

Fitch, 2024'te %2,8 olan tüketici harcamaları büyümesinin 2025'te hafif bir düşüşle %2,6 olacağını tahmin ediyor. "Ortalamanın üzerinde tüketici harcamaları büyümesinin 2025 yılında da devam etmesi muhtemeldir, ancak bu durum küresel bir ticaret savaşı durumunda rayından çıkabilir."

Tüketici harcamaları 3Ç24'teki %3,7, 2Ç24'teki %2,8 ve 1Ç24'teki %1,9'luk büyümenin ardından 4Ç24'te yıllık bazda %4,2 arttı. Hanehalkı nominal harcanabilir geliri, ılımlı istihdam ve nominal ücret artışının desteğiyle 4Ç24'te yıllık bazda %5,0 arttı. Aralık 2023'te yaklaşık %4,7 olan reel hanehalkı harcanabilir gelir artışı Aralık 2024'te yıllık bazda %2,4 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici net değeri, özellikle hisse senedi piyasasında devam eden güçlenmeye bağlı olarak 3Ç24'te yıllık bazda %11,4 artmıştır. Aralık 2023'te %4,4 olan tasarruf oranı Aralık 2024'te %3,8'e gerilemiştir.