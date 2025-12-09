Fitch’ten denizcilik uyarısı: 2026’da riskler artıyor

Fitch Ratings, yayımladığı Görünüm raporunda küresel denizcilik sektörü için kötüleşen görünümünü koruduğunu açıkladı.

Rapora göre sektör, 2026 yılında 2025’e kıyasla daha düşük GSYH büyümesi beklenen büyük ekonomilerden olumsuz etkilenecek. Ayrıca finansal piyasalarda yaşanabilecek olası bir düzeltmenin de denizcilik şirketleri için ek aşağı yönlü risk oluşturacağı belirtildi.

Fitch, tüm denizcilik segmentleri açısından kritik bir olay riski olarak, Kızıldeniz transitlerinin yeniden başlaması durumunda ton-mil talebinde düşüş yaşanması ihtimalini öne çıkardı. Ancak bu gelişmenin ne zaman gerçekleşebileceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Rapor, gümrük tarifesi anlaşmazlıklarının özellikle konteyner taşımacılığı segmentinde 2025 ve 2026 hacim büyüme beklentilerini ılımlılaştırdığını ortaya koydu. Artan ticaret korumacılığının orta vadede ticaret akışlarını yeniden şekillendirebileceği, bazı yüksek kâr marjlı veya kritik ürünlere olan talebi sınırlayabileceği ifade edildi. Buna karşın, tarifelerden daha fazla etkilenenleri dengelemek üzere yeni ticaret hatlarının güçlenebileceği de raporda yer aldı.