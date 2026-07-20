Fiyat aynı kaldı ama tabak küçüldü: Ünlü restoran zinciri müşterilerin hedefinde
ABD'de artan maliyetlerin ardından birçok markada gündeme gelen "shrinkflation" (gizli küçülme) tartışmaları bu kez restoran sektörüne taşındı. Sosyal medyada paylaşılan müşteri deneyimleri, LongHorn Steakhouse'un porsiyonlarını küçülttüğü iddialarını gündeme getirirken, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, ABD'nin popüler restoran zinciri LongHorn Steakhouse'u "shrinkflation" yani gizli küçülme tartışmalarının merkezine taşıdı. Bazı müşteriler, özellikle biftek ve tavuk porsiyonlarının belirgin şekilde küçüldüğünü öne sürerken, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar
TikTok, Facebook ve Reddit gibi platformlarda çok sayıda kullanıcı, LongHorn Steakhouse'ta servis edilen yemeklerin eskisine göre daha küçük porsiyonlarla sunulduğunu iddia etti.
En çok dikkat çeken paylaşımlardan birinde, paket servis olarak alınan ızgara tavuklu salatanın yanında gelen tavuk porsiyonunun oldukça küçük olduğu görüldü. Başka bir paylaşımda ise 6 ons olarak sipariş edilen fileto bifteğin beklenenden çok daha küçük olduğu öne sürüldü.
Biftekler de eleştirilerin odağında
Şikâyetler yalnızca tavuk ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bazı müşteriler, restoranın bifteklerinin hem inceldiğini hem de porsiyon olarak küçüldüğünü savundu.
Facebook'ta yapılan yorumlarda, LongHorn'un eski porsiyon standardını kaybettiği belirtilirken, bazı kullanıcılar rakip zincir Texas Roadhouse'un daha tatmin edici porsiyonlar sunduğunu ifade etti.
Kalite tartışması da büyüyor
Reddit'te yapılan paylaşımlarda ise porsiyonların yanı sıra et kalitesine yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, servis edilen bifteklerin daha lifli, yağlı ve düşük kaliteli olduğunu iddia etti.
Şirketten açıklama gelmedi
LongHorn Steakhouse, sosyal medyada gündem olan iddialarla ilgili henüz kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı. Şirketin internet sitesinde yer alan menüde de porsiyonların küçültüldüğüne ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Müşterilerin paylaşımları tartışmayı büyütürken, porsiyonların tüm restoranlarda mı yoksa belirli şubelerde mi küçüldüğü ise netlik kazanmış değil. Bu nedenle iddialar şu aşamada sosyal medya kullanıcılarının deneyimlerine dayanıyor.