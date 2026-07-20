Fiyat aynı kaldı ama tabak küçüldü: Ünlü restoran zinciri müşterilerin hedefinde

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Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, ABD'nin popüler restoran zinciri LongHorn Steakhouse'u "shrinkflation" yani gizli küçülme tartışmalarının merkezine taşıdı. Bazı müşteriler, özellikle biftek ve tavuk porsiyonlarının belirgin şekilde küçüldüğünü öne sürerken, şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar

TikTok, Facebook ve Reddit gibi platformlarda çok sayıda kullanıcı, LongHorn Steakhouse'ta servis edilen yemeklerin eskisine göre daha küçük porsiyonlarla sunulduğunu iddia etti.

En çok dikkat çeken paylaşımlardan birinde, paket servis olarak alınan ızgara tavuklu salatanın yanında gelen tavuk porsiyonunun oldukça küçük olduğu görüldü. Başka bir paylaşımda ise 6 ons olarak sipariş edilen fileto bifteğin beklenenden çok daha küçük olduğu öne sürüldü.

Biftekler de eleştirilerin odağında

Şikâyetler yalnızca tavuk ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bazı müşteriler, restoranın bifteklerinin hem inceldiğini hem de porsiyon olarak küçüldüğünü savundu.

Facebook'ta yapılan yorumlarda, LongHorn'un eski porsiyon standardını kaybettiği belirtilirken, bazı kullanıcılar rakip zincir Texas Roadhouse'un daha tatmin edici porsiyonlar sunduğunu ifade etti.

Kalite tartışması da büyüyor

Reddit'te yapılan paylaşımlarda ise porsiyonların yanı sıra et kalitesine yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, servis edilen bifteklerin daha lifli, yağlı ve düşük kaliteli olduğunu iddia etti.

Şirketten açıklama gelmedi

LongHorn Steakhouse, sosyal medyada gündem olan iddialarla ilgili henüz kamuoyuna açık bir değerlendirme yapmadı. Şirketin internet sitesinde yer alan menüde de porsiyonların küçültüldüğüne ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Müşterilerin paylaşımları tartışmayı büyütürken, porsiyonların tüm restoranlarda mı yoksa belirli şubelerde mi küçüldüğü ise netlik kazanmış değil. Bu nedenle iddialar şu aşamada sosyal medya kullanıcılarının deneyimlerine dayanıyor.