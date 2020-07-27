Florida'da COVID-19 vakaları rekor artışla New York'u geride bıraktı

27 Temmuz 2020

Dünyada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'de Florida eyaleti, koronavirüs vakalarındaki rekor artışla salgından en sert etkilenen New York'u geçti.

Florida'daki koronavirüs vakaları pazar günü 9 bin 300 artışla toplamda 423 bin 855'e çıkarken, Kaliforniya toplam 448 bin 497 vakayla ABD'deki salgının merkezi olmaya devam etti.

415 bin 827 vakanın olduğu New York ise ABD'de en çok vakanın görüldüğü üçüncü yer. Ancak New York 32 binden fazla vefat ile ABD'de salgın kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı yer olmaya devam etti.

Florida'daki vakalar artmaya devam ederken, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis ise maske takmanın zorunlu hale getirilmeyeceğini ve okulların ağustosta tekrar açılmasının gerektiğini defalarca belirtmişti.

Kaynak: Reuters