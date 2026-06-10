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Florida'da köpek balığı dehşeti: Deniz üssü çalışanı ağır yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir deniz üssünde görevli personel, öğle arasında yüzmek için girdiği denizde köpek balığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Florida'da köpek balığı dehşeti: Deniz üssü çalışanı ağır yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz üssü çalışanı, köpek balığı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

ABC News'un haberine göre, yetkililer, Florida'da olası bir boğulma vakası ihbarı üzerine bölgeye acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Yetkililer, olay yerine ulaşan ekiplerin, bir kişinin köpek balığı saldırısına uğradığını tespit ettiğini belirtti.

Florida'daki deniz üssünde görevli bir kişinin, öğle arasında yüzmek için denize girdiği sırada saldırıya uğradığını aktaran yetkililer, söz konusu kişinin ağır yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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