FlyOne uçağı İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı
Ermenistan- Türkiye seferlerini bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait yolcu uçağı, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan kalktı.
AA
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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.
FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00'de havalandı.
Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini de bu gece gerçekleştirecek.
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